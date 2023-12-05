Üniversiteler hentbolda keyifli maçlar

Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen hentbol müsabakalarında heyecan devam ediyor. Üniversitelerarası hentbol müsabakalarında kadınlarda; Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi (UKÜ), Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) ve Girne Amerikan Üniversitesi (GAÜ) takımları mücadele ederken, erkeklerde de; Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ), DAÜ ve UKÜ takımları yer alıyor.
Kadınlarda ilk hafta maçlarında GAÜ, DAÜ karşısında 29-14 galip gelirken, 2.hafta mücadelesinde UKÜ, GAÜ karşısında 39-21 galip geldi. Kadınlarda 3.hafta 7 Aralık 2023 Perşembe günü UKÜ Arena’da oynanacak. Saat 14.00’te UKÜ ile DAÜ karşı karşıya gelecek.
Erkeklerde ilk hafta maçlarında DAÜ, KSTBÜ karşısında 43-35 galip gelirken, 2.haftada UKÜ takımı KSTBÜ karşısında 56-27 galip gelmeyi başardı. Erkeklerde 7 Aralık 2023 Perşembe günü UKÜ Arena’da saat 15.30’da UKÜ ile DAÜ takımları karşı karşıya gelecek.
ÜNİVERSİTELERARASI HENTBOL KADINLAR PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y Av. P
1.UKÜ 1 1 – – 39 21 18 2
2.GAÜ 2 1 – 1 50 53 -3 2
3.DAÜ 1 – – 1 14 29 -15 0
ÜNİVERSİTELERARASI HENTBOL ERKEKLER PUAN DURUMU
TAKIM O G B M A Y Av. P
1.UKÜ 1 1 – – 56 27 29 2
2.DAÜ 1 1 – – 43 35 8 2
3.KSTBÜ 2 – – 2 62 99 -37 0
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