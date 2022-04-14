Head&Shoulders Cup zevkli maçlarla sürüyor

Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşen HEAD & SHOULDERS CUP kategorilerinde zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;
9 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
AnastasiiaElshina – Melin Akçın 4/0 4/0
İlay Genç – Larin Vural (Larin Vural W.O.)
Beren Pilli - Sahra Sevgi Sofu 4/0 4/0
Eliz Barçın – Derin Paralik0/4 0/4
9 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN
Poyraz Vural - Osman Aren Başaran 4/5 4/0 10/7
Çağ Refikoğlu – Kuzey Pilli 4/0 4/0
Gürsel Emre Kadri – Said Zeki Avcı 1/4 0/4
12 YAŞ KIZLAR 1. ROUND
Girne Umut Yerebakan – Masal Oğuz (Yerebakan W.O.)
DanıelaAgafonova – Zarif Dayı 6/0 6/0
12 YAŞ ERKEKLER 1. ROUND
Deniz Varoğlu – Hasan Aras Duman 3/6 2/6
Cafer Tosunoğlu – Recep Yalovalı 4/6 1/6
16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN
Kayra Yüceer – Emine Karagözlü 6/0 6/0
Sahil Ece Yerebakan - Selin Önal 3/6 1/6
40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL
NursesIrgare – Burak Gazi (NursesIrgare W.O.)
50+ ERKEKLER – YARI FİNAL
AaronFlamson – Nuri Arslan 6/2 6/1
Börte Barlasoğlu – Muratşahin 6/2 6/1
BÜYÜK ERKEKLER ÇİFTLER
Abdelrahman Al Bitar / Konstantin Kan - Jean C. Schrotter / Erin S. Bozkaya 4-1 r.t
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