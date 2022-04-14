Head&Shoulders Cup zevkli maçlarla sürüyor

Girne Belediyesi Tenis Kulübü tesislerinde gerçekleşen HEAD & SHOULDERS CUP kategorilerinde zevkli ve çekişmeli karşılaşmalar ile devam ediyor. HEAD & SHOULDERS CUP da kategorilerde oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde;

9 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

AnastasiiaElshina – Melin Akçın 4/0 4/0

İlay Genç – Larin Vural (Larin Vural W.O.)

Beren Pilli - Sahra Sevgi Sofu 4/0 4/0

Eliz Barçın – Derin Paralik0/4 0/4

9 YAŞ ERKEKLER ROUND ROBIN

Poyraz Vural - Osman Aren Başaran 4/5 4/0 10/7

Çağ Refikoğlu – Kuzey Pilli 4/0 4/0

Gürsel Emre Kadri – Said Zeki Avcı 1/4 0/4

12 YAŞ KIZLAR 1. ROUND

Girne Umut Yerebakan – Masal Oğuz (Yerebakan W.O.)

DanıelaAgafonova – Zarif Dayı 6/0 6/0

12 YAŞ ERKEKLER 1. ROUND

Deniz Varoğlu – Hasan Aras Duman 3/6 2/6

Cafer Tosunoğlu – Recep Yalovalı 4/6 1/6

16 YAŞ KIZLAR ROUND ROBIN

Kayra Yüceer – Emine Karagözlü 6/0 6/0

Sahil Ece Yerebakan - Selin Önal 3/6 1/6



40+ ERKEKLER – ÇEYREK FİNAL

NursesIrgare – Burak Gazi (NursesIrgare W.O.)

50+ ERKEKLER – YARI FİNAL

AaronFlamson – Nuri Arslan 6/2 6/1

Börte Barlasoğlu – Muratşahin 6/2 6/1



BÜYÜK ERKEKLER ÇİFTLER

Abdelrahman Al Bitar / Konstantin Kan - Jean C. Schrotter / Erin S. Bozkaya 4-1 r.t



