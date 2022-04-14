Şampiyonluk maçının hakemi Evren Karademir

Aksa Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Gönyeli’ye konuk olacağı ve şampiyonluk maçı olarak görülen karşılaşmayı Evren Karademir yönetecek

Aksa Süper Lig’in 27. Haftasından oynanacak olan karşılaşmaların hakemleri MHK tarafından açıklandı.

Süper Lig lideri Mağusa Türk Gücü’nün Gönyeli’ye konuk olacağı ve şampiyonluk maçı olarak görülen karşılaşmayı Evren Karademir yönetecek.

Haftanın Play-out ilgilendiren karşılaşması olan Hamitköy – K.Kaymaklı mücadelesinde ise Utku Hamamcıoğlu düdük çalacak.

Girne derbisi olarak adlandırılan Doğan Türk Birliği – Girne Halk Evi mücadelesinde ise genç hakemlerimizden Ferhat Tuna görev yapacak.



AKSA SÜPER LİG

16 Nisan 2022, Cumartesi

15.30 Cihangir Stadı’nda Cihangir-Yenicami (İsfendiyar Açıksöz)

15.30 Gönyeli Stadı’nda Gönyeli-MağusaT.Gücü (Evren Karademir)

15.30 Hamitköy Esat Erdoğmuş Stadı’nda Hamitköy-K.Kaymaklı (Utku Hamamcıoğlu)

15.30 Girne 20 Temmuz Mete Adanır Stadı’nda Doğan T.Birliği-Girne H.Evi (Ferhat Tuna)

17 Nisan 2022, Pazar

15.30 Güzelyurt Üner Berkalp Stadı’nda Binatlı-Türk Ocağı (Tufan Çerçioğlu)

15.30 Karaoğlanoğlu Orhan Dural Stadı’nda MeritA.Yeşilova-BafÜ.Yurdu (Fehim Dayı)

15.30 GazimağusaDr.Fazıl Küçük Stadı’nda Yonpaş Dumlupınar-Lefke (Hüseyin Özkan)

15.30 Lefkoşa Atatürk Stadı’nda Göçmenköy-Mesarya (Kerem Eran)



