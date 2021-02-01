GMBTK’nün, gururu Aren

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü (GMBTK), Bilkent Top Spin Tenis Akademisinde düzenlenen 14 Yaş Kış Kupası Türkiye serisinde tekler ve çiftler kategorilerinde şampiyon olan sporcusu Aren Baybars’ı kutladı.

Mağusa Belediyesi Tenis Kulübünden,Aren Baybars ile ilgili yapılan açıklama şöyle:

“Lisanslı sporcumuz Aren Baybars tenis hayatını Ankara'da Binay Tenis Akademisinde, Onur Binay ve Çağlar İzkan’ınantreman programlarıyla sürdürüyor.

Sporcumuz Aren Baybars, Bilkent Top Spin Tenis Akademisinde düzenlenen 14 Yaş Kış Kupası Türkiye serisinde tekler ve çiftler kategorilerinde şampiyon olarak büyük bir başarı elde etmiştir. Kendisini tebrik eder ve başarılarının devamını dileriz.”

