Teniste Çarşamba günü atölye çalışması var

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetimi, Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi düzenledi.
3 gün sürecek olan Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi'nin ilk oturumu 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.Dört farklı oturumda gerçekleşecek olan atölye GoogleMeet üzerinden gerçekleşecek. Uzman Spor Psikoloğu Gözde Acaray tarafından düzenlenecek olan Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi'ne kayıt için: [email protected] veya 0542 856 03 44 başvuruda bulunabilecek.Atölyenin tek oturum ücreti 40 TL, 3 günlük ücreti ise 60 TL olarak belirlendi.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.