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Teniste Çarşamba günü atölye çalışması var

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Teniste Çarşamba günü atölye çalışması var
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Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetimi, Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi düzenledi.
3 gün sürecek olan Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi'nin ilk oturumu 3 Şubat 2021 Çarşamba günü saat 20.00'de başlayacak.Dört farklı oturumda gerçekleşecek olan atölye GoogleMeet üzerinden gerçekleşecek. Uzman Spor Psikoloğu Gözde Acaray tarafından düzenlenecek olan Sporcu Ebeveyini Olmak Atölyesi'ne kayıt için: [email protected] veya 0542 856 03 44 başvuruda bulunabilecek.Atölyenin tek oturum ücreti 40 TL, 3 günlük ücreti ise 60 TL olarak belirlendi.
 
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