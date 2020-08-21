Glapsides’te tenis şovu yaşanacak

KKTF-GMB Tenis Kulübü tarafından düzenlenen plaj tenisinin 2.ayağı 22-23 Ağustos 2020 tarihinde Mağusa’da Glapsides Plajında düzenlenecek. GMB Tenis Kulübü bir ilke imza atarak Glapsides Plajına 4 büyük ve 1 mini kort kuracak.

Çift kadınlar,çift erkekler,karışık çiftler ve küçükler(8-12)yaş olarak 4 kategoride düzenlenecek turnuvaya Edip Elektronik ana sponsor oldu. Plaj,deniz ve müzik eşliğinde 2 gün boyunca 5 kortta mücadele edecek sporcular, seyircilere çekişmeli maçlar izlettirecek.

