Sağlığı tehlikeye atacak sorumsuzluk

Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu’nda görevli memur, 65 yaşındaki Multiple Myloma (kemik iliği kanseri) hastası kadına kemoterapi tedavisini gördüğü hap yerine, meme kanseri tedavisi hapı vererek yanlış hap kullanmasına neden oldu



KKTC Sağlık Bakanlığı Ecza Deposu’nda görevli sorumsuz bir memur sağlıkta yeni bir skandala imza attı.

65 yaşındaki Multiple Myloma (kemik iliği kanseri) hastası olan ve kemoterapi tedavisi gören Ayşe Cemmedo’ya tedavisini gördüğü “Rivelime” isimli hap yerine meme kanseri tedavisinde kullanılan “Reampla” isimli hap verildi.

Multiple Myloma (kemik iliğinde bulunan hücreler olan plazma hücrelerinden kaynaklanan bir kemik iliği kanseri tipidir) hastası Cemmedo’ya verilen yanlış hap nedeni ile hem tedavisinin yarım kalmasına hem de tüm değerlerinin düşmesine neden olundu.

Farklı isimdeki hapın teslim alındığı zaman içeriğinin aynı olduğunun düşünülmesi nedeni ile 65 yaşındaki kadının tedavi şekline göre yaklaşık 3 hafta boyunca kullandığı hapın yanlış hap olduğu ise bir başka dikkatli görevlinin uyarısı ve ailenin araştırmaları sonucu ortaya çıktı.

Konu ile ilgili Kıbrıs Postası’na konuşan Ayşe Cemmedo’nun kızı Şansel Aydemir, ilgili doktorun durumdan haberdar edilmesi ile yapılan hata yüzünden Ayşe Cemmedo’nun tedavisinin yarım kaldığı cevabını aldıklarını ve doktorun tahlil istemesi üzerine ise Cemmedo’nun kan değerlerinin düştüğünün tespit edildiğini kaydetti.

Aydemir KKTC’de insan sağlığının bu denli hiçe sayılarak ciddiyetsiz ve umursuz bir memurun vatandaşın hayatını lakayt bir biçimde riske edebildiğini kaydederek, Sağlık Bakanlığını göreve davet etti. Aydemir hatayı yapan görevlinin tespit edilip gerekli soruşturmanın başlatılmasını talep etti.

“HAPI ALMAYA GİTTİĞİMİZDE ŞOK YAŞADIK”

Annesi Ayşe Cemmedo’nun yaklaşık 2 yıldan beri, Multiple Myloma hastası olduğunu ifade eden Şansel Aydemir, ilk başlarda tedaviye damar yolundan daha sonra ise hap ile devam edildiğini kaydetti. Bir süreden beri Ayşe Cemmedo’nun Devlet Ecza Deposu’ndan kurul kararı ile tedavinin bir parçası olan “Rivelime” adında 25 mg sert kapsül şeklindeki ilacı düzenli olarak aldıklarını kaydeden Aydemir, geçtiğimiz ay ilacı almaya gittiklerinde bu kez görevli memur tarafından kendilerine “Reampla” isimli bir ilaç verildiğini, hapın isminin farklı içeriğinin aynı olduğunu düşündüklerinden sorgulamayarak Ayşe Cemmedo’nun söz konusu hapı 3 hafta boyunca kullandığını anlattı.

Doktorun uygu gördüğü şekilde tedaviye ara verildiği 1 haftalık süre içerisinde Çarşamba günü hapı almak üzere yeniden Devlet Ecza Deposu’na gittiğini belirten Şansel Aydemir, annesi Ayşe Cemmedo adına olan ve dosya içerisinde muhafaza edilen doktor tarafından yazılı reçetedeki hapı almak istediğini söylediğinde ise skandalla karşı karşıya kaldı.

Görevli memurun “geçen ayki hapımı vereyim doktorun yazdığı hapı mı” diye sorması üzerine “doktorun yazdığı hapı” cevabını verdiğini ifade eden Şansel Aydemir, görevli memurun kendisine geçen ayki hapın meme kanseri tedavisinde kullanılan bir hap olduğunu söylediğinde ilk şoku yaşadıklarını kaydetti. Durumu yetkiliye bildirdiklerinde ise “ 1 ay başka hap kullanmaktan bir şey olmaz” cevabını aldıklarını söyleyen Şansel Aydemir ikinci bir şok yaşadıklarını ifade ederek durumu Ayşe Cemmedo’nun doktoruna aktardıklarını belirtti.

Doktorun yanlış hap kullanımı nedeni ile tedavinin yarım kaldığını ifade ettiğini belirten Şansel Aydemir, bu kez istenilen tahlil sonuçlarında da Ayşe Cemmedo’nun kan değerlerinde düşüşün tespit edildiğini ifade etti.

“SAĞLIK BİR HAKTIR VE DEVLET İNSAN İÇİN VARDIR”

Yaşananları “akıl almaz” olarak değerlendiren Şansel Aydemir, bunun Devlet Ecza Deposu’ndaki görevlinin hesabını veremeyeceği bir hata olduğunu ifade etti.

Tedavinin yarım kalmasının yanında yanlış hap nedeni ile yan etkilerinin covid-19 döneminde Ayşe Cemmedo için daha da büyük bir risk taşıdığına dikkat çeken Şansel Aydemir, “KKTC’de insan sağlığını hiçe sayan bir sağlık sistemi mevcut. Ciddiyetsiz ve umursuz bir memur, vatandaşın hayatını lakayt bir biçimde riske edebiliyor” şeklinde konuştu.

"Sağlık bir haktır ve devlet insan için vardır" diyen Aydemir, Sağlık Bakanlığı’nı göreve çağırarak, sorumsuz görevlinin tespit edilip gerekli soruşturmanın yapılmasını talep etti.



