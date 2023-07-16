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Gençlerin masa tenisine ilgisi büyüyor

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Gençlerin masa tenisine ilgisi büyüyor
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, sezonun tamamlanmasıyla birlikte alt yapıya yönelirken, çocukların ilgisi camiayı gelecek adına umutlandırıyor.
Mustafa Bekiroğulları başkanlığındaki Masa Tenisi Federasyonu, haftanın iki günü 6 ile 13 yaş aralığındaki çocuklara ücretsiz eğitim vermeye devam ediyor.
Geçtiğimiz hafta başlayan “Altyapı Yaz Okulu”na ilgi git gide büyümeye devam ederken, çocuk sayısı 40’ı aştı.
Salı ve Perşembe günleri 10.00 ile 12.00 saatleri arasında 6 ile 13 yaş aralığındaki çocuklara federasyonun spor salonunda eğitim veriliyor. Başkan Mustafa Bekiroğulları, çalışmaların son sürat devam ettiğini, ülkedeki gençlerin masa tenisine olan ilgilerini artırmayı hedeflediklerini ifade etti.
 
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