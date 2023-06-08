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Genç masatenisçiler, “Şampiyon Melekler” için oynayacak

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Genç masatenisçiler, “Şampiyon Melekler” için oynayacak
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü U15 Şampiyon Melekler Şampiyonası düzenleyecek.
Masa Tenisi Federasyonu, 10 Haziran Cumartesi günü çok anlamlı bir etkinlik düzenleyecek.
Federasyon salonunda yapılacak olan etkinlik “U15 Şampiyon Melekler Takım Şampiyonası” adı altında düzenlenecek. Her yıl geleneksel hale getirilecek olan şampiyonada erkekler kategorisinde 5, kızlar kategorisinde ise 3 takım mücadele edecek.
Sabah saat 10.00’da başlayacak olan karşılaşmalar aynı gün tamamlanacak.
 
 
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