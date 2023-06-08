Cemal Balses’te voyvodalık

Aksa birinci lig ekiplerinden Mormenekşe Gençler Birliği Spor Kulübü kullanımında bulunan Cemal Balses Stadı çim zeminine araçları ile giren kişi veya kişiler çim zemin üzerinde patinaj yaparak zemine ciddi zarar verdiler. Kulüpten yapılan açıklamada bu gibi eylemleri yapan kişilerin adeta voyvodalık yaptıklarını belirterek, konu hakkında polise suç duyurusunda bulunduklarını söylediler.

