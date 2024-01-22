‘Geleceğin Tenis Yıldızları’ kampı yoğun katılım ile gerçekleşti

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen ‘’Geleceğin Tenis Yıldızları’’ kampı, 8 yaş (Kırmızı top) kampı ve 9-10 yaş (Turuncu top / Yeşil top) kampları KKTF Eğitim Kurulu ile kulüpler, antrenörler, 120 kız ve erkek oyuncunun yoğun katılımı ile birlikte yapıldı.Ailelerin de ilgi gösterdiği kamp organizasyonu Federasyon tesislerinde gerçekleşti.Kamp programı sabah düzenlenen antrenör seminerinin ardından, 8-9-10 yaş gruplarının farklı çalışma uygulamaları ve yeni antrenman programları ile gerçekleşti.‘‘Geleceğin Tenis Yıldızları’’ kampı sonunda organizasyona katılım gösteren antrenörlere ve oyunculara başarı belgeleri KKTF tarafından takdim edildi.