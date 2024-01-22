Salim Tayançlı’ya Federasyon’dan af çıktı

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Yönetim Kurulu Hasan Sertoğlu başkanlığında toplanarak aşağıdaki kararı aldı.

"01.11.2023 tarihinde KKTC Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen okul sporları futbol müsabakası sonrasında lisansı askıya alınan 4001 KTFF lisans numaralı antrenör Salim Tayançlı'nın lisansının askıdan kaldırılmasına ve mevcut karar doğrultusunda bu tarihten itibaren ilgili antrenörün KTFF'nin resmi müsabakalarında yer alabilmesine karar verilmiştir.

