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Enduro heyecanı Hamitköy’de başlayacak

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Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu başkanı İbrahim Önderoğlu,Hamitköy’de yapılacak Enduro yarışı için hazırlıkların tamamlandığını ve pandemi kuralları çerçevesinde yarışın 17 Nisan günü yapılacağını açıkladı

Enduro heyecanı Hamitköy’de başlayacak
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Necati KÜLAHLILAR
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu (KITMOK)17 Nisan Cumartesi günü saat 10:002da Hamitköy’deEnduro yarışı düzenleyecek.
Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu başkanı İbrahim Önderoğlu,Hamitköy’de yapılacak Enduro yarışı için hazırlıkların tamamlandığını ve pandemi kuralları çerçevesinde yarışın yapılacağını açıkladı.
14 Nisan Çarşamba akşamı ise Küçük Kaymaklı Spor Kulübünde bir sporcu toplantısı yapılacağını açıklayan İbrahim Önderoğlu, Enduro yarışında yer alacak sporcular ile yapılacak toplantınınsaat 19.00’da başlayacağını söyledi.
 
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