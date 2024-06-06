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Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu

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Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık'ta (Roland Garros) kadınların 1 numaralı seribaşı Iga Swiatek ve 12 numaralı seribaşı Jasmine Paolini, adlarını finale yazdırdı. Şampiyon, 8 Haziran Cumartesi günü belli olacak

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Fransa Açık'ta finalin adı belli oldu
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Başkent Paris'te düzenlenen turnuvada, tek kadınlardaki yarı final maçları yapıldı.
2020, 2022 ve 2023 şampiyonu Swiatek, 2022 finalisti Coco Gauff'u (3 numaralı seribaşı) 2-0 (6-2, 6-4) mağlup etti.
Diğer eşleşmede ise kariyerlerinin ilk grand slam yarı finaline çıkan Paolini ile dünya 38 numarası Mirra Andreeva karşılaştı.
Paolini, 17 yaşındaki rakibini 6-3 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek finalde Swiatek'in rakibi oldu.
Roland Garros tek kadınlar finali, 8 Haziran Cumartesi günü oynanacak.
 
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