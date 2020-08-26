Ersoy Birkan tenisle anılıyor

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) GMBTK Ersoy Birkan Anı Turnuvası 25 Ağustos – 2 Eylül 2020 tarihleri arasında GMBTK kortlarında gerçekleştirilecek.
Turnuva ülkemizin genç raketlerinin yer aldığı 9-10-14 Yaş kategorilerinden oluşuyor. İlk gün oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şöyle;
10 YAŞ ERKEKLER
EMİR ASAF YÜKSEL - HASAN ARAS DUMAN 4/1 – 4/1
TOPRAK ATA CANDAN - ÇINAR ELMALI 4/1 – 4/1
LARA ONURLU - TUANA SAYMAZ 4/0 – 4/0
14 YAŞ KIZLAR
TUĞSE BARDAK - SELİN ÖNAL 1/6 - 0/6
14 YAŞ ERKEKLER
TOPRAK BERKOL - İBRAHİM CAN ARABACI 6/2 – 2/6 – 2/6
AREN BAYBARS - ARAS ÇELİK 6/0 – 6/0
BORA ERİN - CEMAL KONUKLU 7/5 – 6/4
TOLCAN ŞEREN - TOPRAK ALTUNTAŞ 0/6 – 0/6
ENVER ADA GENÇEL - ERSEL KALFAOĞLU 6/3 – 7/6
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