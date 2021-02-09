Erozan soracak, tenisçiler cevap verecek

Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetim kurulu, bir yeniliğe imza attı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bilgi yarışması düzenleyecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun düzenleyeceği bilgi yarışmasının tanıtımı, federasyonun facebook sayfasında yayınlandı. Bilgi yarışması, 20 Şubat’ta saat 20:20’de online olarak gerçekleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada “Tüm tenis severler bu kez sahada değil, ekran başında tenis bilgimizle maç yapıyoruz. Sercan Erozan soracak, siz cevap vereceksiniz. Soruları bilin, turları geçin. Şampiyon siz olun.” ifadelerini kullandı.

