banner583
banner590
Cimnastikçiler evde çalışıyor
Cimnastikçiler evde çalışıyor
11 0
İskele’den, İsrail’e
İskele’den, İsrail’e
95 0
 
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
Buse, Türkiye şampiyonluğuna atladı
27 0
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
Sokağa çıkma yasağını ihlal eden 16 kişi ve maskesiz dolaşan 2 kişi hakkında yasal işlem.
629 0
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
KKTC’de mutasyonlu virüs saptandı!
45 0
Kadıköy'de dev randevu
Kadıköy'de dev randevu
25 0
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
İs kokusundan dışarı çıkamıyoruz
404 0
banner529
banner570

Erozan soracak, tenisçiler cevap verecek

banner476

Erozan soracak, tenisçiler cevap verecek
banner601
Hasan Gazioğlu başkanlığındaki Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu (KKTF) yönetim kurulu, bir yeniliğe imza attı. Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu bilgi yarışması düzenleyecek.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonunun düzenleyeceği bilgi yarışmasının tanıtımı, federasyonun facebook sayfasında yayınlandı. Bilgi yarışması, 20 Şubat’ta saat 20:20’de online olarak gerçekleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu başkanı Hasan Gazioğlu yarışma ile ilgili yaptığı açıklamada “Tüm tenis severler bu kez sahada değil, ekran başında tenis bilgimizle maç yapıyoruz. Sercan Erozan soracak, siz cevap vereceksiniz. Soruları bilin, turları geçin. Şampiyon siz olun.” ifadelerini kullandı.
 
banner342
banner603
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.