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Cimnastikçiler evde çalışıyor

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Cimnastikçiler evde çalışıyor
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KKTC Cimnastik Federasyonuna bağlı kulüpler, pandemi yasakları nedeniyle evde kalan sporcularına evde spor yapmaları için program hazırladılar.
KKTC Cimnastik Federasyonundan evde spor yapılması ile ilgili yapılan açıklamada “evde kal, aktif ol” sloganı kullanılırken, sadece cimnastikçilerin değil, herkesin evde kalınan süre içerisinde hareketsiz kalmaması gerektiğine vurgu yapıldı. 
Her kulüp sporcuları için program dağıtımı yaparken, sporcular da programa göre spor yapıyorlar. Sporcular spor yaparken çektikleri fotoğraf ve videoları antrenörlerine gönderiyorlar. Antrenörler ise kulüplerin sosyal medya hesaplarından bu videoları yayınlayarak, sporcuların motivasyonlarının üst düzeyde kalmasını sağlıyorlar.
 
 
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