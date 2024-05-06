Erkeklerde LAÜ, Kadınlarda Arucad Anka şampiyon!

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Büyük Takımlar Federasyon Kupası’nı Lefke’de gerçekleştirdi.
Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Spor Salonunda yapılan ve ilginin yoğun olduğu federasyon kupasında erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, kadınlarda ise Arucad Anka Spor Derneği şampiyonluğa ulaştı.
Oynanan maçlar sonrasında sıralama şu şekilde oluştu;
Erkekler
1.Lefke Avrupa Üniversitesi
2.Arucad Anka Spor Derneği
3.Karşıyaka
4.Girne Amerikan Üniversitesi
Kadınlar
1. Arucad Anka Spor Derneği
2. Girne Amerikan Üniversitesi
3.Dumlupınar
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