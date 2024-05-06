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Şampiyonlar hazır

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Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız ve Erkek Cimnastik Takımları, ortaokullar arası cimnastik şampiyonasına yine şampiyonluk hedefiyle hazırlandı

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Şampiyonlar hazır
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KKTC Cimnastik Federasyonunun, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından organize ettiği ortaokullar arası cimnastik şampiyonası, Salı günü yapılacak.
Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu bu yıl 3.sü düzenlenecek olan ortaokullar arası cimnastik şampiyonasına iddialı hazırlandı. İlk 2 şampiyonanın şampiyonu olan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız ve Erkek Cimnastik Takımları, yine şampiyonluk hedefinde olacakları Salı günkü şampiyona için hazırlıklarını tamamladı.
Beden Eğitimi öğretmenleri Nagihan Zekai nezaretinde yoğun şekilde çalışan Şehit Hüseyin Ruso Ortaokulu Kız ve Erkek Cimnastik Takımları, Salı günü sabah 09:00’da Cimnastik Federasyonu Dr Fazıl Küçük Spor Salonunda yapılacak yarışmayı beklemeye başladılar.
 
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