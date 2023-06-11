Erkeklerde Bekiroğulları, kızlarda GAÜ şampiyon

Genç Masatenisçiler, “Şampiyon Melekler” için mücadele etti.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü U15 Şampiyon Melekler Şampiyonası düzenledi.
Masa Tenisi Federasyonu, 10 Haziran Cumartesi günü çok anlamlı bir etkinlik düzenledi.
Federasyon salonunda yapılan etkinlik, “U15 Şampiyon Melekler Takım Şampiyonası” adı altında gerçekleştirildi.
Her yıl geleneksel hale getirilecek olan şampiyonada erkekler kategorisinde 5, kızlar kategorisinde ise 3 takım mücadele ederken, erkeklerde Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği, kızlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı ilk sırada yer aldı.
Turnuva öncesinde “Şampiyon Melekler Takımı” için 1 dakikalık saygı duruşu, ardından ise İstiklal Marşı okunurken, şampiyona sonunda ise dereceye girenlere ödülleri verildi. Dereceler şu şekilde;
Erkekler
1.Bekiroğulları MTAYD
2.Arucad Anka Spor Derneği
3.Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı
Kızlar
1.Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı
2.Arucad Anka Spor Derneği
3.Girne Amerikan Üniversitesi B Takımı
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