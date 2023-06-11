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Hamleler Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler anısına yapıldı

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Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler Anısına Şah Mat Satranç Derneği ile ortaklaşa satranç turnuvası gerçekleştirildi

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Hamleler Orhan İtimat ve Şampiyon Melekler anısına yapıldı
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(MHA)    
Her yıl Orhan İtimat anısına düzenlenen satranç turnuvası bu yıl şampiyon meleklerimiz de eklenerek hem Orhan İtimat hem de Şampiyon Melekler anısına düzenlendi.
Şah Mat Satranç Derneğinin katkıları ile düzenlenen turnuvaya 100’ün üzerinde satranç oyuncusu katıldı.
Turnuvanın açılış öncesi kısa bir konuşma yapan Merhum Orhan İtimat’ınkızı Meryem İtimat Tilki,’’ Her yıl babamızı anısı için gerçekleştirdiğimiz satranç anı turnuvasını bu yıl depremde kaybettiğimiz Şampiyon Meleklerimizi de ekleyerek bu yılki turnuvayı hem babamız adına hem de Şampiyon melekler anısı için gerçekleştiriyoruz emeği geçen herkese teşekkür ediyorum’’ dedi.
Turnuvada dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edildi.
Turnuvanın gelirinin ise Şampiyon melekleri yaşatma derneğine bağışlandı.(MHA)
 
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