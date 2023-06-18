Erkeklerde Bekiroğulları, Kadınlarda GAÜ şampiyon

Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Federasyon, 17 Haziran Cumartesi günü merhum Dr. Fazıl Küçük anısına U19 Takım Şampiyonası düzenledi.
Federasyon salonunda sabah saat 10.00’da başlayan etkinliğe ilgi büyük olurken, maçlar da heyecana sahne oldu. Oynanan maçlar sonrasında erkeklerde Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği A Takımı, kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı şampiyonluğa ulaştı. Sıralamalar şu şekilde;
Erkekler
1. Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği A Takımı
2. Arucad Anka Spor Derneği B Takımı
3. Sütlüce
Kadınlar
1. Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı
2. Dumlupınar
3. Girne Amerikan Üniversitesi B Takımı
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