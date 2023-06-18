Erkeklerde Bekiroğulları, Kadınlarda GAÜ şampiyon

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, merhum Dr. Fazıl Küçük anısına düzenlenen U19 Takım Şampiyonası’nda erkeklerde Bekiroğulları, kadınlarda ise GAÜ şampiyon oldu

Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına tüm hızıyla devam ediyor. Federasyon, 17 Haziran Cumartesi günü merhum Dr. Fazıl Küçük anısına U19 Takım Şampiyonası düzenledi.

Federasyon salonunda sabah saat 10.00’da başlayan etkinliğe ilgi büyük olurken, maçlar da heyecana sahne oldu. Oynanan maçlar sonrasında erkeklerde Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği A Takımı, kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı şampiyonluğa ulaştı. Sıralamalar şu şekilde;



Erkekler

1. Bekiroğulları Masa Tenisi Altyapı Derneği A Takımı

2. Arucad Anka Spor Derneği B Takımı

3. Sütlüce



Kadınlar

1. Girne Amerikan Üniversitesi A Takımı

2. Dumlupınar

3. Girne Amerikan Üniversitesi B Takımı

