Dr. Fazıl Küçük masa tenisiyle anılıyor

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, merhum Dr. Fazıl Küçük anısına turnuva düzenleyecek.

Masa Tenisi Federasyonu, organizasyonlarına devam ediyor. Federasyon, 17 Haziran Cumartesi günü merhum Dr. Fazıl Küçük anısına U19 Takım Şampiyonası düzenleyecek. Federasyon salonunda sabah saat 10.00’da başlayacak olan etkinliğe ilginin büyük olması beklenirken, karşılaşmalar aynı gün sona erecek.



