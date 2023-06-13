Hentbol U-17 Kadın Milliler ilk 2 maçını kazandı

Alanya'da yapılan 28.Ramazan Demirci açık alan çim hentbol turnuvası ikinci maçında U17 Kadınlar Milli Takımımız Kastamonu Belediyesi Spor Kulübünü 16-7 yenerek grubunda ikinci maçını da kazanmış oldu.

İlk maçında Osmaniye takımını 12-6 yenmeyi başaran Takımımız bugün grubun güçlü Takımı Elazığ Sosyal Yardımlaşma Spor Kulübü maçını kazandıkları takdirde final oynamayı garantileyecek.

