Djokovic rekora doymuyor

Sırp tenisçi ATP Finallerindeki ilk maçında elde ettiği galibiyetle, sezonu dünya 1 numarası olarak bitirmeyi garantiledi. 36 yaşındaki raket, kariyerinde bunu 8'inci kez başardı ve bir rekora daha imza attı

Sırp tenisçi ATP Finallerindeki ilk maçında elde ettiği galibiyetle yine bir rekorla gündemde.

Djokovic'in zirvedeki yerini korumak için Torino'da sadece bir maç kazanması gerekiyordu ve bunu başarması hiç de zor olmadı.

Tecrübeli tenisçi, HolgerRune'u açılış maçında 2-1 yenerek hedefine ulaştı. 2023 sezonunu müthiş şekilde domine eden Djokovic sezonu dünya 1 numarası olarak bitirmeyi garantiledi.

Kariyerinde bunu 8’inci kez başaran 36 yaşındaki raket böylece bir rekora daha imza attı. Djokovic'i, 6 kez sezonu zirvede tamamlayan Pete Sampras takip ediyor.

ATP Finallerinden sonra Djokovic, 400 hafta boyunca 1 numarada kalan ilk oyuncu olacak. Dünya bir numarası, önümüzdeki hafta sonu kupayı kaldırırsa Federer ile arasındaki eşitliği de bozacak ve finallerde yedinci şampiyonluğunu elde edecek.



