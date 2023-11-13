Yeniboğaziçi, Salih İnce'ye emanet

Kılıçali Kahramanın görevi bırakmasının ardından Teknik adam arayışına giden Yeni Boğaziçi Spor Kulübü Yönetim Kurlu deneyimli Teknik adam Salih İnceye teklif götürdü. İnce teklifi değerlendirdikten sonra Yeni Boğaziçi Spor Kulübü ile her konuda anlaşmaya vararak el sıkıştı.

Teknik Direktör Salih İnce takımın kötü gidişine son vermek için görevi kabul ettiğini ve bu ateşten gömleği bilerek ve isteyerek giydiğini ifade etti. Bu sezonun çok kolay geçmeyeceğinin bilincinde olduğunu söyleyen İnce zoru başarmanın en büyük başarı olduğuna inandığını söyledi. Super Ligde misafir takım olmayacaklarının altını çizen İnce. Takımının başarısı için Teknik ekibiyle birlikte var gücüyle çalışacaklarını ve takımı Super Ligde tutacaklarının altını çizdi.

Yeni Boğaziçi Spor Kulübü Teknik Direktörü Salih İnce ayağının tozuyla

göreve gelir gelmez ilk iş olarak Teknik kadrosunu yeniden şekillendirmek oldu. İnce Teknik kadrosunda kendisi ile birlikte çalışacak olan şu isimlere yer verdi.

Teknik Direktör : Salih İnce

Yardımcı Antrenör : Vural Köseoğlu

Kaleci Antrenörü : Ersoy Saydağ

Sağlık Görevlisi : Kezban Poyraz

Malzemeci : İbrahim Özerinç

Yönetici : İbrahim Özişleyen

