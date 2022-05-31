Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından 22-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ergün Demirciler anısına düzenlenen DAÜ CUP tamamlandı.
13+ Büyük Kadınlar – 13+ Büyük Erkekler ile Tenise Hoş Geldin lisanssız tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile DAÜ tesislerinde sonlandı.
KKTF DAÜ CUP 2022 SIRALAMALARI
13+ BÜYÜK KADINLAR
1. Şengül Tilki
2. Azra Seray Yalkıç
13+ BÜYÜK ERKEKLER
1. Mustafa Zorba
2. Turgay Vural Hıdıroğlu
TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ KADINLAR
1. Diana Manashina
2. Özde Dağlı
TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER
1. Atakan Özen
2. Aydın Kayol
TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ ÇİFT KADINLAR
1. Sultan Nazif / Laika Karşılı
2. Dıana Manashına / Beyhan Çağsın
TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ ÇİFT ERKEKLER
1. Amirali Zahed / Farhad Nazarı
2. Aydın Kayol / Avni Ersuner
TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ KARIŞIK ÇİFTLER
1. Saman Bashergı / Dıana Manashına
2. Aydın Kayol / Özde Dağlı
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