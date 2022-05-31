Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu ile Doğu Akdeniz Üniversitesi tarafından 22-30 Mayıs 2022 tarihleri arasında Ergün Demirciler anısına düzenlenen DAÜ CUP tamamlandı.

13+ Büyük Kadınlar – 13+ Büyük Erkekler ile Tenise Hoş Geldin lisanssız tekler, çiftler ve karışık çiftler kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile DAÜ tesislerinde sonlandı.

KKTF DAÜ CUP 2022 SIRALAMALARI

13+ BÜYÜK KADINLAR

1. Şengül Tilki

2. Azra Seray Yalkıç

13+ BÜYÜK ERKEKLER

1. Mustafa Zorba

2. Turgay Vural Hıdıroğlu

TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ KADINLAR

1. Diana Manashina

2. Özde Dağlı

TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ ERKEKLER

1. Atakan Özen

2. Aydın Kayol

TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ ÇİFT KADINLAR

1. Sultan Nazif / Laika Karşılı

2. Dıana Manashına / Beyhan Çağsın

TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ ÇİFT ERKEKLER

1. Amirali Zahed / Farhad Nazarı

2. Aydın Kayol / Avni Ersuner

TENİSE HOŞGELDİN LİSANSSIZ KARIŞIK ÇİFTLER

1. Saman Bashergı / Dıana Manashına

2. Aydın Kayol / Özde Dağlı



