Kickbokscular Ahmet Sami Topcan anısına yarıştılar

2022 Kickboks Ligi 3.Ayak Müsabakaları ve 5.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası, 29 Mayıs 2022, Pazar günü, Gazimağusa’da Arena Spor Salonu’nda büyük bir katılım ile yapıldı.

Sporcuların yapılan doktor kontrolünden sonra müsabakalara geçildi. Federasyona bağlı 8 dernekten 128 sporcunun yarıştığı Şampiyona çekişmeli müsabakalara sahne oldu.

Minikler, Yıldızlar, Genç ve Büyükler kategorisinde, Müzikli Form, Point Fighting ve KickLight disiplininde yapılan müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyaları ve Şampiyonada ilk üç dereceye giren takımlara kupaları Federasyon yetkilileri ve Ahmed Sami Topcan’ın oğlu Nazım Topcan tarafından verildi.

5.Ahmed Sami TopcanKickboks Şampiyonası 1’incilik Kupasını 107 puanla Erdem Akademi Spor Derneği, 2’ncilik Kupasını 102 puanla Gazi Mağusa İhtisas Spor Derneği ve 3’üncülük Kupasını 80 puanla Şimşek Savunma Sanatları Derneği elde etti.



