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Cemal ve Özüm şampiyon

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Cemal ve Özüm şampiyon
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Büyükler En İyi 8’ler Turnuvasını Cumartesi günü gerçekleştirdi.
Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Federasyon, Cumartesi gününü Büyükler En İyi 8’ler şampiyonası ile geçirdi.
Zorlu geçen mücadeleler sonrasında erkekler kategorisinde Arucad Anka Spor Derneği sporcusu Cemal Kara, kadınlar kategorisinde ise Girne Amerikan Üniversitesi oyuncusu Özüm Özel ilk sırayı aldı.
Sıralama şu şekilde oluştu;
Erkekler
1.Cemal Kara (Arucad Anka Spor Derneği)
2.Vehbi Zeki Serter (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Ercem Ruhluer (Arucad Anka Spor Derneği)
4.Ali İleri (Lefke Avrupa Üniversitesi)
Kadınlar
1.Özüm Özel (Girne Amerikan Üniversitesi)
2.Ecem Önder (Arucad Anka Spor Derneği)
3.Liva Çevik (Girne Amerikan Üniversitesi)
4.Ayşe Çubukçu (Arucad Anka Spor Derneği)
 
 
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