Alaniçi’nde teknik heyet istifa etti

Digiturk Kıbrıs BTM 2. Lig 5. Grup takımlarından Alaniçi Yıldız Spor Kulübü’nde teknik heyet görevinden istifa etti. Teknik direktör İbrahim Gömeç ve yardımcısı Ahmet Arıtaş, 3. haftada oynadıkları ve 4 – 0 kaybettikleri Korkuteli maçından sonra görevden ayrılma kararı aldılar.

Alaniçi Yıldız Spor Kulübü, 3 haftada, 1 puan toplamıştı.

Teknik heyette bulunan Ahmet Arıtaş şu açıklamayı yaptı:

Ayrılık da sevdaya dahildir...

Öncelikle beni kırmayıp Alaniçi köyü ile hiç bir bağlantısı olmamasına rağmen sıfır bütceli bir takima gelip elini daşın altına koyan İbrahim Gömeç hocama kendi adıma çok teşekkür ederim

Teknik ekip olarak 2.5 ay boyunca TEK BİR KÜRÜŞ bile almadan her türlü fedakarlığı yapan, sahaya gelip emek harcayan tüm futbolcularımıza çok teşekkür ederik..

Yolunuz açık olsun grubu hak ettiğiniz yerde bitireceğinizden hiç süphemiz yok...

Bu zaman zarfı süresince bilmeden kırdığmız, üzdüğümüz biri varsa affola

Geri kalan maçlarda başarılar dilerim ALANİÇİ YILDIZSPOR

(Bize kiralık olarak futbolcu veren tek bir tl dahi talep etmeyen Mormenekşe Spor Kulübü, Geçitkale Spor Kulübü ve Dem s Cons Çanakkale TSK Kulübü, Akova Spor Kulübü, Tuzla Spor Kulübü başkan ve teknik direktörlerine ve sponsor isteklerimizi kırmayan iş insanlarına teşekkür ederik)

