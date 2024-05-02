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Büyük Takımlar Federasyon Kupası oynanıyor!

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Büyük Takımlar Federasyon Kupası oynanıyor!
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Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Büyük Takımlar Federasyon Kupası’nı Lefke’de gerçekleştirecek.
Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Spor Salonunda yapılacak olan Büyük Takımlar Federasyon Kupası’nda erkekler kategorisinde 4, kadınlar kategorisinde ise 3 takım mücadele edecek.
Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Karşıyaka, kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği ve Dumlupınar şampiyonluk mücadelesi verecek.
 
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