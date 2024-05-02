Büyük Takımlar Federasyon Kupası oynanıyor!

Kuzey Kıbrıs Masa Tenisi Federasyonu, Cumartesi günü Büyük Takımlar Federasyon Kupası’nı Lefke’de gerçekleştirecek.
Lefke Avrupa Üniversitesi’nin Spor Salonunda yapılacak olan Büyük Takımlar Federasyon Kupası’nda erkekler kategorisinde 4, kadınlar kategorisinde ise 3 takım mücadele edecek.
Erkeklerde Lefke Avrupa Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği, Girne Amerikan Üniversitesi ve Karşıyaka, kadınlarda ise Girne Amerikan Üniversitesi, Arucad Anka Spor Derneği ve Dumlupınar şampiyonluk mücadelesi verecek.
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