Büyük Erkekler Ligi’nde LAÜ averajla şampiyon

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi, Cumartesi günü oynanan son hafta maçlarıyla tamamlandı. Lefke Avrupa Üniversitesi şampiyonluğa ulaştı. Büyük Erkekler Ligi’nin yanı sıra Kadınlar Takım Şampiyonası da gün adına gerçekleşti ve Arucad Anka Spor Derneği ilk sırada yer aldı.

Büyük Erkekler Ligi tamamlandı

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi'nde şampiyon Lefke Avrupa Üniversitesi oldu. Büyük çekişmeye sahne olan maçlar sonrasında Lefke Avrupa Üniversitesi +2 averajla ilk sırada yer almayı başardı. İkincilik Arucad Anka Spor Derneği’nin olurken, Girne Amerikan Üniversitesi üçüncü, Karşıyaka ise dördüncü oldu.

KADINLAR TAKIM ŞAMPİYONASI DA YAPILDI

Günün bir diğer organizasyonu ise Kadınlar Takım Şampiyonası adında gerçekleşti. Sabah saat 10.00’da başlayan karşılaşmalar sonrasında Arucad Anka Spor Derneği şampiyonluğa ulaşırken, Girne Amerikan Üniversitesi ikinci, Tremeşeli Holding Dumlupınar ise üçüncü oldu.

Karşılaşmaların tamamlanmasıyla birlikte dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

