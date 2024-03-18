CMC’de Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvası Şampiyonu Rainer Lehmann

CMC Golf Kulübü Yeşilyurt sahasında 17 Mart Pazar gün oynanan Bostancı Bağcıl Cup Golf Turnuvasında Rainer Lehmann 44 Puan ile Şampiyon oldu. Saha Handikapının % 95’i baz alınarak 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 39 Puan ile Mahmut Kahraman alırken, Walter Resch da 34 puan ile üçüncülüğü elde etti.

Turnuva sonrası kazananlara ödülleri CMC Golf Kulübü Kaptan’ı Bob Hodge tarafından takdim edildi.

CMC Golf Sahasında 24 Mart Pazar gün, Golf Federasyonu turnuva programı çerçevesinde Besim Dental Open Golf Turnuvası oynanacak.