Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre başlıyor

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek.
İlk devre maçlarının oynandığı ve tamamlandığı Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre heyecanı yarın başlıyor.
Federasyon spor salonunda oynanacak olan maçlar saat 10.00'da başlayacak.
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