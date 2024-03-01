banner913
banner932
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
“Şampiyon Melekler Anıtı Projesi”nin ödül töreni yapıldı
46 0
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
Tanık öldü, Avukat Kürşat beraat etti
113 0
 
Bitmeyen kâbus TL!
Bitmeyen kâbus TL!
608 0
Bir günde diploma
Bir günde diploma
47 0
Trabzonspor kupada yarı finalist
Trabzonspor kupada yarı finalist
33 0
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
Lastikli Yükleyici nedir ve ne gibi avantajlar sağlar?
32 0
19 0
banner1012

Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre başlıyor

Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi'nin ikinci devresi yarın başlayacak.

banner974
Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre başlıyor
banner971
Masa Tenisinde Büyük Erkekler Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam edecek.
İlk devre maçlarının oynandığı ve tamamlandığı Büyük Erkekler Ligi'nde ikinci devre heyecanı yarın başlıyor.
Federasyon spor salonunda oynanacak olan maçlar saat 10.00'da başlayacak.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.