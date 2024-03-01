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Musmer UniLeague’de ilk devre tamamlanıyor

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Musmer UniLeague’de ilk devre tamamlanıyor
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Musmer UniLeague’de ilk devre bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Son hafta öncesinde Yakın  Doğu Üniversitesi 4’te 4 yaparak ligin zirvesinde yer alıyor.
Haftanın açılış maçında bugün Güzelyurt Spor Salonu’nda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:00’da başlayacak.
Yarın ise saat 16:00’da CIU Arena’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi, saat 18:30’da ise RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi kozlarını paylaşacak.
 
SAYI KRALLIĞINDA TEMUR RUSTAMOVA ZİRVEDE
Sayı krallığında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Temur Rustamova 81 sayı ile zirvede yer alıyor. Temur’u 79 sayı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Halil Çetinyay, 67 sayı ile Avrupa Liderlik Üniversitesi’nden Isiaka Saliu takip ediyor.
 
MAÇ PROGRAMI
1 Mart Cuma:
Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Rauf Denktaş Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)
2 Mart Cumartesi:
Saat 16:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (CIU Arena)
Saat 18:30 Yakın Doğu Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)
 
MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU
Takımlar                                             O         G         M         AS       YS        Av.      P
1.Yakın Doğu Üniversitesi                  4          4          0          289      235      54        8
2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi        4          3          1          290      233      57        7
3.Doğu Akdeniz Üniversitesi              4          2          2          278      271      7          6
4.Rauf Denktaş Üniversitesi               3          1          2          165      177      -12       4
5.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi       3          1          2          181      210      -29       4
6.Avrupa Liderlik Üniversitesi            4          0          4          212      289      -77       4
 
SAYI KRALLIĞI
Oyuncu                                  Takımı            Sayı
1-Temur Rustamova               BAÜ                 81
2-Halil Çetinyay                      DAÜ                79
3-Isiaka Saliu                           ALU                 67
4-Aykut Fidansoy                    YDÜ                 65
5-Sari Aljoulani                       DAÜ                65
6-Salomon Essam                   DAÜ                53
7-Chijindu Omah                    BAÜ                 52
8-George Amaranye               ALU                 52
9-Bora Altun                           YDÜ                 52
10-Marcel Ngoyi                     UKÜ                 51
 
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