Musmer UniLeague’de ilk devre tamamlanıyor

Musmer UniLeague’de ilk devre bugün ve yarın oynanacak maçlarla tamamlanıyor. Son hafta öncesinde Yakın Doğu Üniversitesi 4’te 4 yaparak ligin zirvesinde yer alıyor.

Haftanın açılış maçında bugün Güzelyurt Spor Salonu’nda Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi ile Rauf Denktaş Üniversitesi karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 19:00’da başlayacak.

Yarın ise saat 16:00’da CIU Arena’da Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi, saat 18:30’da ise RA 25 Spor Salonu’nda Yakın Doğu Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi kozlarını paylaşacak.



SAYI KRALLIĞINDA TEMUR RUSTAMOVA ZİRVEDE

Sayı krallığında Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi’nin başarılı oyuncusu Temur Rustamova 81 sayı ile zirvede yer alıyor. Temur’u 79 sayı ile Doğu Akdeniz Üniversitesi’nden Halil Çetinyay, 67 sayı ile Avrupa Liderlik Üniversitesi’nden Isiaka Saliu takip ediyor.



MAÇ PROGRAMI

1 Mart Cuma:

Saat 19:00 Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi-Rauf Denktaş Üniversitesi (Güzelyurt Spor Salonu)

2 Mart Cumartesi:

Saat 16:00 Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Avrupa Liderlik Üniversitesi (CIU Arena)

Saat 18:30 Yakın Doğu Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi (RA 25 Spor Salonu)



MUSMER UNILEAGUE PUAN DURUMU

Takımlar O G M AS YS Av. P

1.Yakın Doğu Üniversitesi 4 4 0 289 235 54 8

2.Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi 4 3 1 290 233 57 7

3.Doğu Akdeniz Üniversitesi 4 2 2 278 271 7 6

4.Rauf Denktaş Üniversitesi 3 1 2 165 177 -12 4

5.Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi 3 1 2 181 210 -29 4

6.Avrupa Liderlik Üniversitesi 4 0 4 212 289 -77 4



SAYI KRALLIĞI

Oyuncu Takımı Sayı

1-Temur Rustamova BAÜ 81

2-Halil Çetinyay DAÜ 79

3-Isiaka Saliu ALU 67

4-Aykut Fidansoy YDÜ 65

5-Sari Aljoulani DAÜ 65

6-Salomon Essam DAÜ 53

7-Chijindu Omah BAÜ 52

8-George Amaranye ALU 52

9-Bora Altun YDÜ 52

10-Marcel Ngoyi UKÜ 51

