Bi Care Insurance Tenis Ligi’nde finalistler belirlendi

KKTF tarafından düzenlenen Bi Care Insurance 2024 Tenis Liginde oynanan zevkli ve çekişmeli yarı final karşılaşmaları ardından Finalin adı belirlendi.

Girne Belediyesi Tenis Kulübü kortlarında gerçekleşen Yarı Final maçlarında, Ligin A grubunu birinci tamamlayan Gönyeli Tenis Kulübü ile B grubunu ikinci sırada tamamlayan Lefkoşa Şehir Kulübü arasında oynanan çekişmeli karşılaşmayı 4-3 lük skor ile Gönyeli Tenis Kulübü kazanarak finale adını yazdıran takım oldu.

Ligin B grubunu ilk sırada tamamlayan Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü ve A grubunda ikinci olan Girne Amerikan Üniversitesi takımlarının karşılaştığı yarı final mücadelesini Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6-1 kazanarak adını finale yazdırmayı başardı.

BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ’NDE YARI FİNAL MAÇLARI;

Gönyeli Tenis Kulübü 4 – 3 Lefkoşa Şehir Kulübü

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü 6 – 1 Girne Amerikan Üniversitesi

Bi Care Insurance 2024 Tenis Ligi Final karşılaşmaları 27 Nisan 2024 de Gönyeli Tenis Kulübü kortlarında oynanacak heyecanlı, zevkli ve çekişmeli maçların sonunda Lig Şampiyonu belirlenecek.

BI CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ FİNAL

Gönyeli Tenis Kulübü - Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü



