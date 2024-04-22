Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ

Musmer UniLeague'de şampiyon Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi oldu. UKÜ Arena'da oynanan final maçını yaklaşık bin kişi takip ederken, mücadelenin başından sonuna kadar rakibi Yakın Doğu Üniversitesi karşısında üstün oynayan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 69-52'lik skorla galip ayrılarak Musmer UniLeague şampiyonluğunu kazandı. Maçın en değerli oyuncusu 23 sayı katkısı ile Chijindu Omah oldu.
ÜÇÜNCÜLÜK DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NİN
Final maçı öncesinde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki üçüncülük mücadelesini uzatma sonunda 83-82'lik skorla Doğu Akdeniz Üniversitesi kazandı.
ÖDÜL TÖRENİ
Final mücadelesinin tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Bahçeşehir Üniversitesi'ne kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi. İkinci Yakın Doğu Üniversitesi'ne de madalya takdimi gerçekleştirildi.
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