banner913
banner932
Baf son anda kazandı
Baf son anda kazandı
14 0
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
Boğaztepe'de saksıda hint keneviri yetiştiren kişi tutuklandı
26 0
 
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
Karşıyaka'da dikkatsiz sürücü bisikletliye çarptı
28 0
Gün, çocukların
Gün, çocukların
14 0
Çocuklar aşıya erişemiyor
Çocuklar aşıya erişemiyor
14 0
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
14 0
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
LTB, sivrisineklerle mücadelede WALS metodunu uygulamaya devam ediyor
18 0
banner1012

Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ

banner1020

Finaldeki rakibi Yakın Doğu Üniversitesi karşısında üstün oynayan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 69-52'lik skorla galip ayrılarak Musmer UniLeague şampiyonluğunu kazandı

banner974
Musmer UniLeague şampiyonu BAÜ
banner971
Musmer UniLeague'de şampiyon Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi oldu. UKÜ Arena'da oynanan final maçını yaklaşık bin kişi takip ederken, mücadelenin başından sonuna kadar rakibi Yakın Doğu Üniversitesi karşısında üstün oynayan Bahçeşehir Kıbrıs Üniversitesi, sahadan 69-52'lik skorla galip ayrılarak Musmer UniLeague şampiyonluğunu kazandı. Maçın en değerli oyuncusu 23 sayı katkısı ile Chijindu Omah oldu.
ÜÇÜNCÜLÜK DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ'NİN
Final maçı öncesinde oynanan ve büyük çekişmeye sahne olan Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi-Doğu Akdeniz Üniversitesi arasındaki üçüncülük mücadelesini uzatma sonunda 83-82'lik skorla Doğu Akdeniz Üniversitesi kazandı.
ÖDÜL TÖRENİ
Final mücadelesinin tamamlanmasının ardından düzenlenen ödül töreninde şampiyon Bahçeşehir Üniversitesi'ne kupa ve madalyaları yetkililer tarafından verildi. İkinci Yakın Doğu Üniversitesi'ne de madalya takdimi gerçekleştirildi.
 
banner979
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.