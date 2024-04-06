Bı Care Insurance 2024 Tenis Ligi grup maçları ile başladı

KKTF tarafından düzenlenen Bİ CARE INSURANCE 2024 TENİS LİGİ A ve B gruplarında oynanan zevkli ve çekişmeli grup mücadeleleri ile KKTF kortlarında gerçekleşiyor.
Ligin A grubunda oynanan Gönyeli Tenis Kulübü – Pakan Spor Kulübü Derneği karşılaşmasını 6-1 lik skorla GTK kazanırken, B grubunda Lefkoşa Şehir Kulübü – Girne Belediyesi Tenis Kulübü maçını 5-2 skor ile LŞK galip gelmeyi başardı.
A GRUBU MAÇLARI
PAKAN SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ 1 – 6GÖNYELİ TENİS KULÜBÜ
0 TEK ERKEKLER 2
0 TEK KADINLAR 2
0 ÇİFT ERKEKLER 1
0 ÇİFT KADINLAR 1
1 KARIŞIK ÇİFTLER 0
B GRUBU MAÇLARI
GİRNE BELEDİYESİ TENİS KULÜBÜ 2 - 5 LEFKOŞA ŞEHİR KULÜBÜ
0 TEK ERKEKLER 2
1 TEK KADINLAR 1
0 ÇİFT ERKEKLER 1
1 ÇİFT KADINLAR 0
0 KARIŞIK ÇİFTLER 1
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