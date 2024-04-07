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Vadili'de iş kazasında bir ağır yaralı

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Vadili'de iş kazasında bir ağır yaralı
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 Vadili'de dün akşam meydana gelen iş kazasında 25 yaşındaki Gölkem Akar ağır yaralandı.

Polis Basın Subaylığı'nın verdiği bilgiye göre, iş kazası saat 19.00 sıralarında, Vadili'de ağır vasıta tamir garajında oldu.

Gölkem Akar (E-25), boya işleri yapılmak üzere garaja bırakılan Boccat isimli iş aracının ön kolları ile gövdesi arasında kalan kısmını boyadığı sırada, muhtemelen aracın hidrolik koluna dokunması sonucu, o esnada yukarıda bulunan kolların aşağıya doğru hareketi neticesinde araçla kollar arasına sıkıştı.

Göğüs ve başı sıkışarak ağır şekilde yaralanan Gölkem Akar'ın tedavisinin, kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde sürdüğü belirtildi.

Polisin iş kazasıyla ilgili soruşturması da devam ediyor.

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