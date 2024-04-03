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Lefkoşa güreşçileri moral depoladı

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Lefkoşa güreşçileri moral depoladı
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Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü güreşçileri iftar yemeğinde bir araya geldi.
Paşa Restaurant’ta 2 Nisan 2024 Salı akşamı düzenlenen iftar yemeğinde kulüp yönetici ve güreşçileri birlikte oldu.
KKTC Güreş Federasyonu’nun bayram sonrasında başlatacağı güreş ligleri öncesinde genç güreşçiler moral depoladı.
Lefkoşa Güreş İhtisas Kulübü Antrenörü Ömer Çavuşoğlu, geçen yılki başarılarının bu yıl artarak süreceğine olan inancını belirtti.
 
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