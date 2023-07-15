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Bekir, Nadal Akademi Avrupa U12 Festivali'nde mücadele edecek

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Bekir, Nadal Akademi Avrupa U12 Festivali'nde mücadele edecek
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Avrupa'nın en iyi 12 yaş kategorisindeki sporcuların davetli olarak katılabildiği Tennis Europe Under 12 Festivaline, sporcumuz Bekir Devran Esendağlı davet aldı.
Tenis Federasyonu Başkanı Hasan Gazioğlu, Bekir ile bir kez daha gururlandıklarını belirterek şu açıklamayı yaptı, " Bekir, İspanya'nın Mallorca şehrinde , tenis efsanesi Rafael Nadal'a ait , Nadal Akademi'de düzenlenecek turnuvada mücadele edecek. Seninle ne kadar gururlansak az. Boyun küçük ,yaptığın işler çok büyük. Bu başarıda pay sahibi olan Antrenörün Mustafa Ulker 'i , anneni , babanı ve kardeşini yürekten kutlarım. Sana en ufak faydamız dokunuyorsa ne mutlu bize."
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