Miracle Karşıyaka toplandı

AKSA Süper ligin yeni temsilcisi Miracle Karşıyaka dün akşam toplantı gerçekleştirdi. Teknik Direktör Caner Oshan nezaretinde yemekli toplantı gerçekleştiren Miracle Karşıyaka takımı 17 Temmuz Pazartesi günü gerçekleştireceği sezon açılış öncesi bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptı.
Takımı yabancı oyuncuları Pote ve Gyasi’de toplantıda yer aldı.
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