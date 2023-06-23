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Bekir Devran Esendağlı Türkiye Milli Takımında

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Bekir Devran Esendağlı Türkiye Milli Takımında
BekirDevranEsendağlı 85 Milyonunen iyisi olarak Türkiye Milli Takımında. İstanbul’da düzenlenen 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında şampiyon olarak 2. kez bu turnuvayı 1. (Birinci) tamamlayan GMBTK sporcusu Bekir Devran Esendağlı, üçüncü kez milli olma başarısına erişti.
Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu yapılan açıklamada “Antrenörü Mustafa Ülker ile göstermiş oldukları başarısından dolayı tebrik eder, sporcumuzun ve antrenörünün bu yolda başarılarının devamını dileriz.” denildi
 
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