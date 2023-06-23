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Potada Büyük Kadınların final serisi başlıyor

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Potada Büyük Kadınların final serisi başlıyor
KKTC Basketbol Federasyonu tarafından Kıbrıs Türk Girişimci İş Kadınları Derneği (GİKAD) desteği ile düzenlenen Büyük Kadınlar Ligi’nde finalin ismi oynanan play-off yarı final ikinci maçları sonunda belirlendi.
Tüm yarı final maçlarının Atatürk Spor Salonu’nda yer alırken, oynadıkları iki yarı final maçını da kazanan Marmara Spor Kulübü ve Doğu Akdeniz Üniversitesi, finale yükselen takımlar oldu.
FİNALİN İLK MAÇI 24 HAZİRAN’DA
Marmara ile DAÜ’nün karşı karşıya geleceği Büyük Kadınlar Ligi Final Serisi’nde ilk maç 24 Haziran Cumartesi oynanacak. Atatürk Spor Salonu’nda oynanacak maç saat 17.00’de başlayacak.
 
 
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