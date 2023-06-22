Bekir 12 yaş Milli Takım Turnuvası finalinde

Türkiye 12 yaş Milli Takım Belirleme Turnuvasında ülkemizin başarılı genç tenisçisi BekirEsendağlı finalde oynama hakkı kazandı.

Türkiye Tenis Federasyonu tarafından İstanbul’da düzenlenen 12 Yaş Milli Takım Belirleme Turnuvası’nda Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü oyuncusu Bekir Devran Esendağlı finale kalarak büyük başarı göstermiş oldu.

Kıbrıs Türk Tenis Federasyonu yaptığı duyuruyla ailesini, GMBTK ve antrenörü Mustafa Ülker i tebrik ederek, Bekir in başarılarının devamını diledi.

