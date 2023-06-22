Ülker Store Cup ile SuerteCup’ta şampiyonlar belli oldu

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 07-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.
ÜLKER STORE CUP & SUERTE CUP SIRALAMALARI
8 yaş A Grubu 1. si Hasan ArenÇakartaş
8 yaş A Grubu 2. si Çınar Gilol
8 yaş B Grubu 1. si Karan Karakaşlı
8 yaş B Grubu 2. si Bora Ramiz
9 yaş erkek 1. si AlexandrKonev
9 yaş erkek 2. si AlehKarzhou
10 yaş erkek 1. si Osman Aren Başaran
10 yaş erkek 2. si ArenYumurtacıoğlu
12 yaş kız 1.si Girne Umut Yerebakan
12 yaş kız 2.si Vera Gazi
12 yaş erkek 1.si Deniz Hüseyin Önen
12 yaş erkek 2.si Asım Aras Astan
14 yaş kız 1.si Almira Akşahin
14 yaş kız 2.si Girne Umut Yerebakan
14 yaş erkek 1.si Kaya Halkseven
14 yaş erkek 2.si Deniz Hüseyin Önen
16 yaş kız 1.si Nadir Çınarlılı
16 yaş kız 2.si Sahil Ece Yerebakan
16 yaş erkek 1.si Kaya Halkseven
16 yaş erkek 2.si Enver Ada Gençel
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