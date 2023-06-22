Ülker Store Cup ile SuerteCup’ta şampiyonlar belli oldu

KKTF ile Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü tarafından 07-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Hasan Güray anısına düzenlenen ÜLKER STORE CUP 8-9-10 yaş kategorileri ile Ersoy Birkan anısına düzenlenen SUERTE CUP 12-14-16 yaş kategorilerinde oynanan zevkli ve çekişmeli final karşılaşmaları ardından düzenlenen ödül töreni ile GMBTK tesislerinde tamamlandı.

ÜLKER STORE CUP & SUERTE CUP SIRALAMALARI

8 yaş A Grubu 1. si Hasan ArenÇakartaş

8 yaş A Grubu 2. si Çınar Gilol

8 yaş B Grubu 1. si Karan Karakaşlı

8 yaş B Grubu 2. si Bora Ramiz

9 yaş erkek 1. si AlexandrKonev

9 yaş erkek 2. si AlehKarzhou

10 yaş erkek 1. si Osman Aren Başaran

10 yaş erkek 2. si ArenYumurtacıoğlu

12 yaş kız 1.si Girne Umut Yerebakan

12 yaş kız 2.si Vera Gazi

12 yaş erkek 1.si Deniz Hüseyin Önen

12 yaş erkek 2.si Asım Aras Astan

14 yaş kız 1.si Almira Akşahin

14 yaş kız 2.si Girne Umut Yerebakan

14 yaş erkek 1.si Kaya Halkseven

14 yaş erkek 2.si Deniz Hüseyin Önen

16 yaş kız 1.si Nadir Çınarlılı

16 yaş kız 2.si Sahil Ece Yerebakan

16 yaş erkek 1.si Kaya Halkseven

16 yaş erkek 2.si Enver Ada Gençel



