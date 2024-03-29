Astan turnuvaya çeyrek finalde veda etti

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü’nün başarılı sporcusu Asım Aras Astan, Herodotou Tennis Akademisinde düzenlenen 12 yaş Tennis Europe G2 turnuvasında hem tekler kategorisinde, hem de çiftler kategorisinde çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Turnuvaya ön elemeden başlayan Asım Aras Astan, ön elemedeki rakibini 6-1/6-0 yenerek ana tabloya girmeye hak kazandı. Ana tabloda 3 grup maçınıda kazanan Asım Aras, grub 1.(birincisi) olarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek final maçında rakibi Alexander Derpenkine ile 4-3/3-0 önde olmasına rağmen 6-4/6-3 maçı kaybeden başarılı sporcumuz Asım Aras turnuvaya çeyrek finalde veda etmiş oldu. Turnuvada çiftler kategorisinde de mücadele eden başarılı sporcumuz, tekler kategorisinde olduğu gibi çiftler kategorisinde de turnuvaya çeyrek finalde veda etti. Çiftler kategorisinde partneri Michael Angelous Papadimitriou ile Andreas Gregoriou ve Boghos Mahdessian’a çeyrek finalde kaybederek turnuvaya çiftler kategorisinde de veda etmiş oldu
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