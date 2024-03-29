DAÜ’nün şampiyon voleybolcularından DAÜ Rektörlüğü’ne ziyaret

KKTC Voleybol Federasyonu tarafından düzenlenen büyükler voleybol liglerinde şampiyon olan Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) kadın ve erkek takım sporcuları eğitmenleri ile birlikte DAÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Kılıç’ı ve Öğrenci İşlerinden Sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sonuç Zorlu’yu makamlarında ziyaret etti. 27 Mart 2024 Çarşamba günü, saat 11:00’de gerçekleştirilen söz konusu ziyaretler sırasında DAÜ kadın ve erkek voleybol takımlarının büyükler voleybol liglerinde şampiyon olması konuşuldu.

Her iki takımı da elde etmiş oldukları başarılardan dolayı tebrik eden Prof. Dr. Kılıç ve Prof. Dr. Zorlu kadın ve erkek voleybol takımlarına başarılarının devamını diledi. DAÜ’nün spora ve sporcusuna her zaman destek olduğunun altını çizen Prof. Dr. Kılıç, tüm sporcuları gönülden kutladığının altını çizdi.

Büyükler voleybol liginde hem DAÜ kadın voleybol takımı hem de erkek voleybol takımı Gazimağusa Belediyesi Çamlık Spor (GMBÇS) kadın ve erkek takımları ile oynadıkları maçta final serisini 3-1 tamamlayarak şampiyonluğa isimlerini yazdırmışlardı.

Öte yandan, DAÜ kadın ve erkek voleybol takımları 2 Nisan 2024 tarihinde sezonun son kupası olan Süper Kupa için rakipleriyle mücadele edecek. Maçlar Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda saat 18:00’de DAÜ ile Çamlık Spor kadın voleybol takımları ve saat 19:00’da DAÜ ile Çamlık Spor erkek voleybol takımları arasında oynanacak.



