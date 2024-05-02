Adaspor farklı galip

Kılıf & Kılıf U 14 Erkekler Ligine tek maçla devam edildi.
İskele Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada Adaspor deplasmanda Caesar Larnaka Gençler Birliği karşısında 62-19 kazandı.
Adaspor oynadığı 7.maçından 3.galibiyetini alarak 10 puana yükseldi.
Caesar Larnaka Gençler Birliği ise ligdeki 5.yenilgisini aldı.
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