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Aren'den boyundan büyük başarı

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Aren'den boyundan büyük başarı
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Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars J30 Limassol Sporting Club robomarkets 2023 ITF turnuvasında 3 tane ön eleme oynayarak Ana Tabloya çıktı ve Finale kadar ilerledi.
Aren Baybars, finalde ise kendinden 3 yaş büyük Macar rakibi Erik Gozice 6-1/6-7/4-6 lık skorla yenilerek ilk ITF turnuvasını ikincilikle tamamladı.
Baybars’ın elde ettiği başarı nedeniyle Tenis Federasyonu Başkanı Mehmet Gazioğlu kutlama mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:
“Bu başarıda emeği geçen antrenörü Çağlar İzkan'ı, Binay Tenis Akademisi baş antrenörü Onur Binay 'ı ve büyük fedakarlıklar gösteren ailesini canı gönülden kutlarım. Bu yol çok uzun , biz seninle daha çok gururlanırız Şampiyon”
 
 

Etiketler; #Tenis Hasan Gazioğlu #Hasan Gazioğlu #Aren
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