Aren'den boyundan büyük başarı

Gazimağusa Belediyesi Tenis Kulübü sporcusu Aren Baybars J30 Limassol Sporting Club robomarkets 2023 ITF turnuvasında 3 tane ön eleme oynayarak Ana Tabloya çıktı ve Finale kadar ilerledi.

Aren Baybars, finalde ise kendinden 3 yaş büyük Macar rakibi Erik Gozice 6-1/6-7/4-6 lık skorla yenilerek ilk ITF turnuvasını ikincilikle tamamladı.

Baybars’ın elde ettiği başarı nedeniyle Tenis Federasyonu Başkanı Mehmet Gazioğlu kutlama mesajı yayınladı. Mesaj şöyle:

“Bu başarıda emeği geçen antrenörü Çağlar İzkan'ı, Binay Tenis Akademisi baş antrenörü Onur Binay 'ı ve büyük fedakarlıklar gösteren ailesini canı gönülden kutlarım. Bu yol çok uzun , biz seninle daha çok gururlanırız Şampiyon”



